Reportan reservaciones hoteleras al 85 % en SCLC

La presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, presentó los avances en la organización de la Feria de la Primavera y de la Paz. Destacó la recuperación turística de la ciudad y confirmó la suspensión de obras irregulares en la zona de humedales.

“Estamos muy contentos, ya estamos a vísperas de la Feria de la Primavera y de la Paz. El día de ayer estuvo nuestro secretario de Protección Civil para verificar las instalaciones, que cuenten con todas las medidas de precaución. Entregamos también el programa de prevención y ya preparando todo para esta semana de feria”, informó.

Festival

Como antesala a este evento, Ricci Diestel anunció el festival “Vive Sancris” durante Semana Santa, una celebración que buscará resaltar la riqueza pluricultural del municipio. “Vamos a tener una semana antes, que será Semana Santa, el Vive Sancris, un festival de toda la pluriculturalidad que tenemos en San Cristóbal”, agregó.

La presidenta municipal confirmó que el sector hotelero reporta un panorama alentador, con reservaciones que ya superan el 85 por ciento, y confió en que la revelación de la cartelera artística impulse aún más la ocupación.

“Tenemos un reporte arriba del 85 % de reservaciones hoteleras. Esperamos que ya saliendo la cartelera, tengamos la ciudad bastante llena y podamos llegar al 99 % de reservaciones”, señaló.

Turismo

Destacó las gestiones realizadas ante la Secretaría de Turismo a nivel federal para atraer más visitantes y fortalecer la economía local. “Estuvimos allá el día lunes atendiendo diferentes eventos a nivel nacional que puedan traer más turismo a San Cristóbal y fortalecer la economía en nuestro municipio”, añadió.

Cuestionada sobre las acciones para la protección de los humedales, Ricci Diestel confirmó que se ha trabajado de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para hacer cumplir el decreto que los protege, lo que ha derivado en la suspensión de diversas obras y el inicio de procedimientos legales contra quienes han intentado edificar en zonas no permitidas.

Seguridad

La alcaldesa subrayó la notable mejoría en el clima de paz y seguridad que se vive actualmente en la ciudad colonial, en contraste con la situación del año pasado.

“Hoy tenemos paz, tranquilidad. Tenemos una baja bastante importante en cualquier acto de delincuencia. Ahora la gente se siente tranquila, cuidada, protegida y el mismo turismo lo siente”, afirmó.