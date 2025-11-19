Reportan saldo blanco durante Buen Fin

Autoridades reportaron que el “Operativo Buen Fin” concluyó con saldo blanco, resultado que refleja el compromiso y la coordinación interinstitucional para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía durante este importante periodo comercial.

En el operativo participaron Fiscalía de Distrito Altos, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Vialidad Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta para reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.

El director de la policía, Rigoberto Cárdenas Gamboa, destacó que del 13 al 17 de noviembre realizaron recorridos constantes en los alrededores de plazas y centros comerciales,

Lo anterior con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir incidentes y brindar confianza a las y los consumidores que acudieron a realizar sus compras.