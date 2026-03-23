Reportan tres probables defunciones por dengue

Los datos más actualizados de las autoridades federales en materia de salud, revelaron que en este inicio de año se han notificado tres probables muertes vinculadas al tema del dengue en Chiapas, pero falta que los resultados sean analizados para saber si se confirman o se descartan.

En el documento “Situación Epidemiológica de Dengue en México”, comprendido a la semana 10 de este año, se enfatizó que las “defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia”.

Estados con presencia de la enfermedad

De todas las personas que han dado positivo al virus, el 80 % se ha concentrado en cinco estados del país y corresponden a Sonora con 275, seguido de Sinaloa (216), además de Tabasco, Veracruz y Baja California Sur, los cuales alcanzaron 202, 179 y 64, de forma respectiva.

En relación a las muertes, el informe remarcó que en este año son 68 las que se han notificado “por probable dengue, Sonora (16), Guerrero (6), Michoacán (6), Veracruz (6), Jalisco (5), Sinaloa (5), Nuevo León (4), Chiapas (3), Coahuila (2), Guanajuato (2), Hidalgo (2), Morelos (2), Oaxaca (2), Tabasco (2), Baja California Sur (1), Campeche (1), Querétaro (1), San Luis Potosí (1) y Yucatán (1).”

Finalmente, en lo que corresponde a las personas que se han enfermado del virus, en el caso de Chiapas hay 24 que dieron positivo, pero ninguna defunción confirmada por dengue hasta ahora.