Reportan varios derrumbes y desbordamiento de río

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, confirmó que en algunas zonas de la entidad se registraron varios derrumbes que afectaron tramos carreteros y también fue reportado el desbordamiento de un río.

El deslizamiento de la tierra y la crecida del arroyo fue en el barrio San Antonio–El Triunfo que se ubica en el municipio de Siltepec.

Sin embargo, también hay derrumbes en vías de comunicación que conectan a los municipios de Bellavista y Honduras de la Sierra, los cuales se ubican en la región Sierra Mariscal.

En el caso de Siltepec, con el desbordamiento del río, algunas casas terminaron con daños y más afectaciones se extendieron a otros dos puentes y la barrera de desazolve.

Por esa razón es que personal de Protección Civil Municipal de Siltepec, además de otros elementos de Chicomuselo, llegaron al lugar para brindar atención.

En el municipio de Siltepec se reportaron varias casas afectadas, por lo que “se brindó la atención y se procuró concientizar a la población del riesgo y que evacuaran; sin embargo, en reunión comunitaria tomaron la decisión de permanecer y establecer rutas de evacuación con camionetas”, agregó Protección Civil.

Actualmente las autoridades trabajan para que se haga el restablecimiento de la energía eléctrica, debido a que hay una comunidad sin el suministro y sin comunicación.

En el caso de Bella Vista, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas también reportó derrumbes en tramos carreteros; personal municipal y de apoyo con los Comités Humanistas dieron atención y realizaron labores de desazolve.

Para el caso de Honduras de la Sierra, los derrumbes ocurrieron en varias vialidades y sé activaron Comités Humanistas para dar atención en la zona.

Monitoreo

Las autoridades de Protección Civil también mantienen un monitoreo en el nivel de los ríos que se ubican sobre las regiones del Soconusco, Istmo-Costa y Norte. También se hicieron recorridos en varios municipios para informar a la población sobre la reducción de riesgos.