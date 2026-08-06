Reporte de daños por tornado en San Cristóbal

El tornado acompañado de lluvia y granizo que afectó la ciudad de San Cristóbal de Las Casas el pasado martes, dejó cuantiosos daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo al reporte oficial, el saldo preliminar fue de 13 viviendas con pérdida total o parcial de techumbres, 21 galeras con daños estructurales, 16 cercos derribados, dos vehículos dañados por la caída de árboles y afectaciones al suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con el informe, tras la contingencia se activó un operativo en el que participaron personal de Protección Civil, Obras Públicas, Ecología, Servicios Públicos, Tránsito Municipal, Policía Municipal, Limpia y Alumbrado Público, en coordinación con Bomberos, Protección Civil del Estado, Guardia Estatal, Sedena, la Comisión Federal de Electricidad y grupos voluntarios.

Las brigadas realizaron el retiro de árboles y ramas caídas, acordonaron zonas de riesgo, brindaron apoyo vial y atendieron viviendas afectadas.

Acciones

Se dijo que entre las acciones destacaron el retiro de árboles derribados en El Cerrito, la limpieza de ramas de gran tamaño sobre el bulevar Juan Sabines y el aseguramiento de un árbol que dañó el cableado eléctrico en el barrio de Fátima.

Las afectaciones se concentraron en colonias y barrios como El Cerrito, Montes Azules, la zona de la Clínica 17 del IMSS, El Túnel, América Libre, Pozo de Jacob, El Sumidero, barrio de Fátima y Periférico Norte, donde continuaron los recorridos para restablecer la circulación.

Las autoridades informaron que la evaluación de daños continúa y que se mantiene el acompañamiento a las familias afectadas, mientras se avanza en la rehabilitación de las zonas impactadas por este fenómeno meteorológico.