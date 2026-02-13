Reportero denuncia levantón y robo de motocicleta

Ante la Fiscalía General del Estado, presentó su denuncia el reportero de medios locales Epifanio López Roblero, tras “haber sido levantado y golpeado”, por tres sujetos que lo dejaron abandonado cerca de Tapachula, despojándolo además de su motocicleta.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Tuzantán, a bordo de su motocicleta, procedente de Huixtla.

Este dijo que tres sujetos que viajaban en una camioneta lo interceptaron y junto con su unidad lo subieron a una camioneta doble cabina, en la que lo golpearon.

Amenazas

Supuestamente le advirtieron que “le bajara y dejara de subir cosas del presidente de Huixtla —Régulo Palomeque Sánchez—, o para la otra será peor”, dejándolo entre un matorral al margen de la carretera, en donde lo volvieron a golpear y dejaron abandonado, llevándose su motocicleta.

Este fue auxiliado y este jueves pidió la intervención de Protección Civil que lo trasladó al hospital general, en donde tras practicarle diversos estudios y radiografías, le indicaron que solo presentaba golpes.

Pide investigar los hechos

Por ello y ante el temor de que vuelva a ser agredido, ya sea él o su familia, presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público, para que se investiguen los hechos y se dé con los responsables.

Asimismo pidió que se le brinden medidas de protección ante el temor de nuevas agresiones.

López Roblero, en días pasados firmó una carta dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por las amenazas del gobierno municipal de Huixtla a comunicadores que lo critican por las presuntas irregularidades de la administración del alcalde Régulo Palomeque.