Reporteros, el alma de Cuarto Poder

Entre los personajes icónicos por su sentido del humor lo mismo que profunda responsabilidad en la agenda informativa de decenas de años en Chiapas, destaca Marco González.

Don Marco, fue jefe de Redacción por varios años en Cuarto Poder y a continuación nos ofrece una suerte de opinión sobre el andar de este medio en sus primeros 50 años.

¿Qué opinión le merece Cuarto Poder, en su 50 aniversario?

Cumplir cincuenta años se dice fácil, pero hay que escudriñar qué fue lo sucedido en ese lapso. En el caso de un diario, implica una cantidad enorme de esfuerzos de muchísima gente. Desde el vigilante, los encargados de la imprenta caliente hasta llegar a la rotativa, los encargados de las nuevas plataformas cibernéticas, los expertos en política, finanzas públicas; críticos, así como columnistas hasta llegar a los reporteros, la verdadera alma del periodismo.

Los dueños o inversionistas buscan casi siempre los mecanismos para mantener vigente la publicación, al mismo tiempo de motivar a los obreros de la información a dar su mejor esfuerzo para mantener viva la fuente de empleos.

A cincuenta años de iniciar sus labores Cuarto Poder ha visto pasar mucha agua bajo el puente. En su historia se puede recopilar muchísimas historias que harían palidecer a Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. Ni el mismísimo Sherlock Holmes podrá escudriñar los secretos mejor guardados y reservados para darlos a conocer públicamente a los lectores y ahora seguidores de la información en línea.

Con aciertos y desaciertos el periódico se ha mantenido. Enhorabuena. Hemos sido muchísimos quienes pusimos un grano de arena y recordamos con nostalgia y afecto a compañeros que fueron parte cotidiana en el quehacer informativo.

¿Cuál es el pasado destacado y el futuro de Cuarto Poder?

La máquina que movió, mueve y moverá a este medio que cumple medio siglo de existencia, sigue bregando a pesar de todo como dijera Galileo Galilei.

Por lo pronto: un dos tres por Conrado de la Cruz, un dos tres, por Pepe Figueroa, Ángel Mario Ksheratto, Liliana Figueroa, Miguel González Alonso y tantos otros que se escapan a la memoria y con aquellos que convivimos por años dentro y fuera del poder en el cuarto.

Cincuenta años escribiendo historias. Muchos pueden dar testimonio y contar su versión. Desde políticos, personaje, líderes de opinión y grandes bandidos, dijera aquel insigne árabe.

Felicidades a todos. Enhorabuena que se llegó a los cincuenta y en 15 años más podrán cobrar su pensión.