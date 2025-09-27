Reporteros Sin Frontera piden un proceso justo

A siete años del asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, ocurrido en 2018 en el municipio de Yajalón, y tras el anuncio de un nuevo juicio en próximos meses, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó a las autoridades de Chiapas a garantizar un proceso justo, investigar a los autores intelectuales y poner fin a la impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas.

Mario Gómez, periodista indígena tseltal, fue asesinado el 21 de septiembre de 2018, cuando dos individuos en motocicleta lo atacaron frente a su domicilio.

Sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado lo habían puesto en la mira: desde al menos dos años antes había denunciado amenazas de muerte, pero al momento del crimen no contaba con ninguna medida de protección.

Hasta ahora, tres de los autores materiales fueron condenados a penas de entre 18 y 25 años de prisión, pero los presuntos autores intelectuales nunca han sido procesados.

Para la organización RSF, este vacío refleja la impunidad que sigue marcando los ataques contra periodistas en Chiapas, señalando a la región como una de las más peligrosas para ejercer la profesión.

Nuevo juicio

Ante la preparación del inicio de un nuevo juicio contra tres presuntos implicados, programado para el 11 de noviembre de 2025, RSF pidió a las autoridades estatales a asumir su responsabilidad y garantizar un proceso transparente.