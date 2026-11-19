La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha colocado de nueva cuenta a México en la palestra internacional, exponiendo desde Asia cómo las políticas públicas y económicas pensadas en la gente son el eje central por donde transita el desarrollo, expuso la senadora Sasil de León Villard.

En entrevista, dijo que la participación de la también científica e investigadora mandataria en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico fue mucho más que la presentación de cifras sobre el crecimiento de México, pues ante el mundo y con su experiencia presentó una visión de gobierno basada en el Humanismo Mexicano, un proyecto que pone en el centro de las decisiones al pueblo, promoviendo el bienestar, la justicia social y el desarrollo con igualdad.

Este modelo es particularmente atractivo para la grandeza de Chiapas, habitada por gente trabajadora que todos los días procura mejores condiciones de vida, y con la visión transversal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la realidad de esta gran tierra está cambiando con mejoras substanciales.

Un orgullo para México

Señaló que es motivo de orgullo ver a México representado con dignidad y firmeza por la primera mujer presidenta de la República, en uno de los espacios internacionales más importantes para la toma de decisiones globales.

“Estamos siendo testigos de un momento histórico: por primera vez, una mujer lleva la voz de nuestra nación a escenarios de esta trascendencia, mostrando que México tiene mucho que aportar al mundo desde una visión humanista, soberana y comprometida”, mencionó.

“Como mujer, me llena de emoción verla llevar en alto el nombre de México y recibir el cariño y reconocimiento de tantas personas. Su liderazgo inspira y demuestra que las mujeres seguimos abriendo camino, representando a nuestra nación con dignidad, capacidad y amor por nuestra patria”, puntualizó.