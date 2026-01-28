Representantes buscan elegir nueva administración

Alrededor de 11 representantes de distintas sucursales de la Caja Popular San Juan Bosco buscan reunir las firmas del 33 % de los socios actuales para poder realizar una asamblea en la que se elija a una nueva administración, más allá de los dos grupos que se disputan la institución.

Estos indicaron que actualmente se tiene un padrón de 47 mil socios, de los cuales requieren el 33 % de firmas para exigirle a un juez que se realice una asamblea. Señalaron que tienen una demanda mercantil ubicada en Villahermosa, Tabasco.

Los socios interesados en participar en esta nueva solicitud tendrían que llevar copia de su tarjeta de socios y copia de su INE; este último requisito, explicaron, es para que el juez ya no tenga que pedir una rectificación en el Instituto Nacional Electoral (INE) y agilizar el proceso.

Señalaron que los datos y documentos otorgados son resguardados por los mismos representantes de las sucursales.

Como se ha registrado en este mismo medio, el Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco se ha estado disputando entre dos grupos por más de tres años.