Representantes para Juegos Nacionales Populares

Tras dos días de intensa competencia en la Unidad Deportiva de Emiliano Zapata, quedaron definidos los equipos de Futbol 6x6 categoría menor que representarán a Chiapas en los Juegos Nacionales Populares 2025 en Oaxtepec, Morelos: Yajalón en la rama varonil y Tuxtla en la femenil.

En la final varonil, Yajalón supo imponerse con autoridad. Aunque Mapastepec buscó incomodar, nunca encontró claridad al ataque. Los de Yajalón aprovecharon su juego ofensivo y con goles de Jesús Ramírez y Carlos Utrilla sellaron el 2-0 que les dio el pase.

Crónica

La final femenil fue una auténtica batalla. Suchiate arrancó proponiendo y poniendo a prueba a la arquera tuxtleca, pero el dominio no se tradujo en goles. Tuxtla respondió con llegada y firmeza en la cancha, aunque el tiempo reglamentario y los dos tiempos extras dejaron el marcador en ceros. Todo se definió en enfrentamientos: Suchiate falló sus tres intentos, mientras que Tuxtla acertó el suyo vía Alize Velázquez para llevarse la victoria y el boleto nacional.

Ahora, las y los seleccionados de ambos municipios se unirán a un campamento de preparación con miras a la justa nacional, donde tendrán la oportunidad de poner en alto el nombre de Chiapas.

La jornada concluyó con la ceremonia de clausura de la etapa estatal, encabezada por autoridades municipales y del Instituto del Deporte (Indeporte), quienes reconocieron el esfuerzo de todos los equipos participantes.