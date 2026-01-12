Representarán alumnos a México en Brasil

Con compromiso, dedicación y una excelente asesoría, tres jóvenes estudiantes del plantel 255 de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), con sede en Puerto Madero de Tapachula, mismos que fueron distinguidos durante su participación en la Expo ciencias Nacional 2025, van a representar a Mexico en la Expo Ciencias Milset Brasil 2026.

Reconocimiento

Los jóvenes que anteriormente habían participado en este tipo de eventos, mejoraron y lograron consolidar su proyecto, por lo que ya obtuvieron el reconocimiento del Gobierno de Chiapas y de la dirección general del Colegio de Bachilleres que comprometió el apoyo para que los estudiantes Enrique Morales Hernández, Ana Sarahí Aldana López y Josué Antonio Aybar Zepeda, participen en el evento internacional que se realizará en fecha próxima en Brasil.

En entrevista y acompañada del director del plantel Antonio Ovando, la doctora Erika Olimpia Rodríguez Morales, asesora docente de la institución, que ha tenido reconocimientos en el Senado de la República y formó parte de la publicación “100 Grandes Experiencias de Docentes Extraordinarios” por The International Parliament of Education.

Proyecto

La académica expuso que el proyecto “ACUA-ECO 2.1”, consiste en fusionar la acuaponía y la hidroponía para minimizar el uso de agua y suelo, y obtener proteína animal y vegetal en un solo proyecto, que además es emprendedor y sustentable, por lo que ha llamado la atención de la comunidad científica, no solo en Chiapas sino en todo el país.

Logro

“Es nuestro segundo año que trabajamos con este proyecto, lo que permitió que los chicos tuvieran conocimiento, y con la innovación y adecuaciones que hicimos, logramos tener una mejor versión de nuestro acueducto”, abundó.

Señaló que este logro es un orgullo para la comunidad educativa de Puerto Madero y un ejemplo para los jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, ya que han demostrado su compromiso con la ciencia y la innovación, y están listos para representar a México en la escena internacional.

Mencionó que la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, se comprometió a brindar los recursos necesarios para que los jóvenes puedan realizar el viaje y garantizar una representación digna en este evento internacional.