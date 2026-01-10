Representarán cobachenses a México en Brasil

La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconocieron a Josué Antonio Aybar Zepeda, Ana Sarahí Aldana López y Enrique Morales Hernández, estudiantes del CEMSaD 255 Puerto Madero, por haber obtenido la acreditación internacional para representar a México en la ExpoCiencias Milset Brasil.

Este logro es resultado de su destacada participación en la ExpoCiencias Nacional 2025, realizada del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas, donde presentaron el proyecto “ACUA-ECO 2.1: Hidroponía, un enfoque de economía circular en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus)”, el cual fue reconocido por su innovación y aportación científica.

Reconocimiento

De igual manera, se reconoció a la docente Erika Olimpia Rodríguez Morales por su sobresaliente acompañamiento académico en el desarrollo del proyecto, llevado a cabo por alumnas y alumnos del CEMSaD 255 Puerto Madero, Coordinación Zona Costa.

Durante el encuentro, la directora general se comprometió a brindar los recursos necesarios para garantizar una representación digna en este evento internacional, destacando que el alumnado pondrá en alto el nombre del Colegio de Bachilleres de Chiapas.