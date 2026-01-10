﻿﻿
Representarán cobachenses a México en Brasil

Enero 10 del 2026
La participación de los estudiantes representa un hecho histórico para el plantel. Cortesía
La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconocieron a Josué Antonio Aybar Zepeda, Ana Sarahí Aldana López y Enrique Morales Hernández, estudiantes del CEMSaD 255 Puerto Madero, por haber obtenido la acreditación internacional para representar a México en la ExpoCiencias Milset Brasil.

Este logro es resultado de su destacada participación en la ExpoCiencias Nacional 2025, realizada del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas, donde presentaron el proyecto “ACUA-ECO 2.1: Hidroponía, un enfoque de economía circular en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus)”, el cual fue reconocido por su innovación y aportación científica.

Reconocimiento

De igual manera, se reconoció a la docente Erika Olimpia Rodríguez Morales por su sobresaliente acompañamiento académico en el desarrollo del proyecto, llevado a cabo por alumnas y alumnos del CEMSaD 255 Puerto Madero, Coordinación Zona Costa.

Durante el encuentro, la directora general se comprometió a brindar los recursos necesarios para garantizar una representación digna en este evento internacional, destacando que el alumnado pondrá en alto el nombre del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

