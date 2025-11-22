Reproducción de guacamaya verde ha sido exitosa

El programa de reproducción de la guacamaya verde, especie que desapareció de Chiapas hace unos 40 años, y que lleva a cabo el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ha dado resultados positivos al nacer una cría que está siendo cuidada por la madre y el padre.

En ZooMAT, en su cuenta oficial de Facebook, relata que este tipo de conservación abre la esperanza para estos ejemplares que alguna vez sobrevolaron varias regiones de Chiapas.

La guacamaya verde es una especie que enfrenta una situación delicada debido al tráfico ilegal. Su categoría la sitúa en peligro de extinción.

Características

Una de las características de estos animales es que gran parte de su cuerpo está cubierto en color verde, sin embargo, resalta un rojo que está colocado por arriba de su nariz y tonalidades azules y rojas que se extienden en las alas y la cola.

El zoológico, como parte de sus labores además de la conservación y exhibición de especies nativas, ha impulsado programas de reproducción que derivaron en otros tres polluelos que nacieron, sin embargo, fueron atendidos con cuidados especiales por parte del personal del ZooMAT hasta que se integraron al grupo reproductor.

Con relación al último polluelo, la crianza la están llevando a cabo sus padres y refleja los resultados en materia de conservación, y alberga la esperanza de que estos animales puedan regresar a sus espacios naturales.

Según las leyes, ninguna guacamaya puede ser aprovechada con fines comerciales y hay sanciones que van de dos y hasta nueve años de cárcel para quienes trafiquen especies que están en peligro de extinción o sujetas a protección especial.