Reprueba diputada polémico uso de la bandera nacional

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón Sánchez, condenó enérgicamente el espectáculo contratado por el alcalde de Reforma, Pedro Ramírez, para la festividad del 15 de septiembre, donde se utilizó la bandera nacional de manera indebida durante una presentación de bailarinas y bailarines (gogas y gogos).

Los hechos ocurrieron durante el evento cívico en la plaza principal del municipio, donde el DJ Freshly se presentó acompañado del grupo de go-go dancers.

De acuerdo con asistentes, muchas familias que acudieron con menores de edad se vieron sorprendidas por la naturaleza del espectáculo, el cual no había sido anunciado con claridad.

Testigos relataron que las bailarinas, con atuendos reveladores, ondearon la bandera de México como si fuera un objeto de animación, lo que provocó la molestia de varios asistentes, quienes optaron por retirarse del lugar.

La polémica se intensificó cuando el alcalde Ramírez, en respuesta a las críticas, se refirió a quienes se quejaron como “santurrones”, un comentario que fue calificado como un agravio adicional por la diputada.

Posicionamiento

La legisladora de Movimiento Ciudadano expresó que: “Pues bueno, digo públicamente que repruebo estas acciones y sobre todo estos comentarios, desde esta representación en el Congreso siempre llamaremos a respetar a las mujeres y sobre todo a sus derechos”.

La diputada señaló que existen marcos legales que sancionan el mal uso de los símbolos patrios y subrayó la doble falta cometida: la ofensa a la bandera nacional y la falta de respeto hacia las mujeres.

“Lo conducente sería que las autoridades correspondientes, en caso de que existan sanciones (hacia) este acto, obviamente, por no solamente dañar u ofender el tema de las mujeres sino también a nuestros símbolos patrios, pues que correspondan las sanciones que sean conducentes”, explicó.