Reprueban transportistas aumento de peaje en carreteras

Como “balde de agua fría” cayó la noticia de que Caminos y Puentes Federales (Capufe) subiera un 3 % el costo de las casetas que tienen concesionadas en Chiapas.

La medida no fue bien tomada, sobre todo porque muchos tramos carreteros no están en las mejores condiciones para las unidades que se desplazan en estas vías de comunicación, enfatizó Sergio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en Chiapas.

Desafortunadamente, expuso, no se trata de un tema nuevo y en el 2021 se subió un 20 % en los costos, mientras que para el 2022 la cifra llegó a un 22 %; “en los últimos años las casetas han elevado un 58 % el precio de sus servicios”, refirió.

Lo preocupante del tema, describió el líder transportista, es que hay vialidades que tienen demasiados hoyos, la carpeta asfáltica no está en buenas condiciones y eso obliga a los conductores a tener que maniobrar para no caer en los baches.

A esto le sumó que en las carreteras de peaje debe existir seguridad, rampas de servicio, además de cobertura de red telefónica. Tan solo en el tramo de Las Choapas-Ocozocoautla, mencionó, en un 40 % no hay disponibilidad para el uso de la telefonía.

Más allá del 3% que aumentó Capufe, Rayo Cruz opinó que es posible que en el 2024 se haga otro ajuste en las casetas. Para esta ocasión, señaló, en el caso de ellos ese porcentaje no lo van a traducir hacia más costos para la población.

El líder del sector reclamó que en muchos lugares no haya un buen mantenimiento, mientras que en otros espacios llevan años arreglando los tramos y no terminen; por eso, consideró, cuando una carretera de peaje está en esas condiciones no deberían de cobrar el pase de los vehículos, eso haría que la concesionaria se apure y brinde un mejor servicio.