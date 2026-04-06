Repunta turismo en Chiapa de Corzo

A diferencia de años anteriores cuando disminuía la afluencia, este 2026 la temporada de Semana Santa ha traído un buen flujo de visitantes a Chiapa de Corzo, dio a conocer Nelly Cruz Martínez, empresaria hotelera en el municipio, quien destacó un aumento en las reservaciones y una ocupación estimada del 70 por ciento.

En entrevista, Cruz Martínez explicó que las reservaciones han llegado tanto por plataformas digitales como Booking, así como a través de familiares que residen en la localidad y que invitan a sus seres queridos a pasar una estancia en Chiapa de Corzo.

“Ha estado más fluida. Ha habido años anteriores que en estas fechas había aminorado, porque como son días calurosos, buscan albercas o se van al mar. Pero este año ha mejorado”, señaló.

La empresaria detalló que los turistas provienen principalmente de la Ciudad de México, Aguascalientes y Guadalajara, aunque también han recibido visitantes de Estados Unidos y Canadá.

“Mucha gente de la Ciudad de México, de Aguascalientes, Guadalajara. Y pues internacionales, de Estados Unidos, uno que otro canadiense”, comentó.

Sobre las preguntas más frecuentes de los viajeros, Nelly Cruz indicó que muchos llegan de paso debido al calor y se dirigen a San Cristóbal de Las Casas o al Cañón del Sumidero, pero también preguntan qué más pueden visitar.

La hotelera reconoció que la inseguridad ha afectado la afluencia en años pasados. “Anteriormente venían familias que tenían la costumbre de visitarnos cada año, pero por la inseguridad decían: ‘¿Sabe qué? Nos vamos a quedar en casa’. Y eso se respeta”, señaló.

En cuanto a los precios de las habitaciones, mencionó que rondan los 700 pesos para familias de cuatro personas, y hasta mil o mil 500 pesos para otras modalidades.

Al ser cuestionada sobre la percepción de los turistas, Nelly Cruz no ocultó su preocupación por la imagen del municipio, especialmente por la contaminación. “Pues todo está maravilloso con el Cañón del Sumidero, pero desgraciadamente el exceso de basura quita todo lo mágico que tiene. Las calles también son un desastre. Somos Pueblo Mágico y la verdad se necesita mucho por hacer”, lamentó.