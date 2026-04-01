Repunte en ventas de hasta 25 %

En el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el sector restaurantero en Chiapas registra un notable incremento en sus ventas.

Desde el pasado fin de semana, la afluencia de comensales ha crecido hasta un 25 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y se prevé que durante los días de asueto el repunte alcance el 50 por ciento, informó Ana Lilia Palacios Mendoza, gerente del restaurante Humo de los Altos.

En entrevista, la empresaria detalló que la actividad comenzó a reactivarse desde el jueves de la semana pasada con un fuerte consumo local.

“Empezamos con una afluencia bastante fuerte, como pueden ver tenemos el restaurante lleno el día de hoy, se vio el consumo local a partir desde el día jueves de la semana pasada empezamos a ver movimiento alto”, señaló.

Palacios Mendoza explicó que los establecimientos que cuentan con alberca, así como los ubicados en las playas de Chiapas, serán los que experimenten un mayor repunte durante esta temporada.

Esta temporada vacacional de Semana Santa 2026, ha tenido un mejor arranque que el periodo del 2025, siendo la seguridad un factor determinante. Asimismo, hizo un llamado a los visitantes para que aprovechen los atractivos turísticos de la entidad y consuman en negocios locales.