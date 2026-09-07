Requiere CRIT Chiapas ampliar su capacidad

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Chiapas enfrenta una demanda creciente que ha desbordado su infraestructura actual, pues atiende a mil 700 niñas y niños con discapacidad física y autismo, mientras que cerca de mil menores permanecen en lista de espera, informó Karla Velasco Kanter, subdirectora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos del centro.

La funcionaria explicó que el CRIT opera actualmente por encima de su capacidad, instalada para poder brindar servicios al mayor número posible de familias, aunque esta situación evidencia la urgencia de ampliar espacios y recursos.

En marchas forzadas

“Actualmente estamos muy contentos porque tenemos a mil 700 niños atendidos dentro del centro con discapacidad física y autismo. La verdad es que nuestra capacidad instalada es menor; sin embargo, prácticamente estamos a marchas forzadas”, señaló Velasco Kanter.

La importancia del CRIT Chiapas trasciende las fronteras estatales. El centro recibe a familias provenientes no solo de Chiapas, sino también de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, e incluso hay personas que viajan desde Guatemala para acceder a sus servicios especializados.

“La discapacidad lamentablemente no reconoce ninguna frontera, entonces nosotros atendemos al sureste de México”, expresó la subdirectora.

Relevancia

Actualmente, el CRIT Chiapas se posiciona como el tercer centro de su tipo más grande del país, lo que refleja su relevancia dentro de la red de atención de la Fundación Teletón para la región sureste.

Ante el crecimiento en la demanda, Velasco Kanter consideró que una eventual ampliación de la capacidad permitiría reducir significativamente la lista de espera. Incluso, mencionó como una alternativa futura la apertura de un segundo turno de atención.

“Ojalá que pudiéramos estar hablando de una apertura de un segundo turno próximamente”, afirmó.