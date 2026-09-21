Requieren contadores capacitación continua

Aunque en el país existen cerca de 25 mil contadores con certificación y capacitación continua, también existe un amplio sector profesional de la contaduría que se encuentran al margen de la actualización, advirtió Martha Lilia de la Cruz Chamé, presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.

La dirigente señaló que la misión de la organización es lograr la capacitación y profesionalización del contador público, por lo que convocó a sus colegas a sumarse al gremio, ante las innovaciones que se registran en materia de fiscalización, control interno, auditorías y comprobantes fiscales digitales.

De la Cruz Chamé sostuvo que la preparación constante permite brindar mejores asesorías a los clientes y al propio estado, con el fin de afrontar los cambios registrados en los últimos tiempos.

Indispensable

Subrayó que la capacitación resulta indispensable ante la constante egresión de nuevos profesionales de la Contaduría o carreras afines, y reconoció que mantener ese ritmo representa un desgaste físico, económico y hasta mental.

Insistió en la necesidad de inscribirse de manera permanente en cursos y diplomados que permitan contar con los conocimientos necesarios, sobre todo ahora que se suma la inteligencia artificial.

Dijo que en el Colegio conviven contadores de distintas generaciones, lo que propicia un traspaso de conocimientos hacia los más jóvenes, algo que consideró fundamental.

Mayor control

Aseguró que la inteligencia artificial ha acelerado las revisiones a los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales. Si una persona no cuenta con un control interno adecuado ni con la información debida, quedará sujeta a fiscalización, lo que explica el acercamiento de los empresarios al gremio.

Esa confianza, concluyó, permite crecer como sociedad y como empresarios, porque el tema de la fiscalización está a la orden del día.