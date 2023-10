Requieren docentes en secundaria de Bochil

Toda la comunidad escolar de la Escuela Secundaria “Juan de Asbaje” en Bochil se encuentra afectada por la falta de maestros, motivo por el cual padres de familia tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Chiapas (SE), solicitando completar la plantilla de personal docente que tiene sin clases a más de 400 alumnos.

“Necesitamos maestros que lleguen a la escuela, hemos venido varias veces a la secretaría y nos vienen cuenteando, dicen que nos van a mandar a los maestros, que llegan esta semana y nunca llega”, destacó el presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela, Juan Antonio López Hernández.

Hace un año en esta escuela hubo una intoxicación de alumnos; ahí se solicitó el cambio de turno definitivo; la saturación de la plantilla generó que muchos maestros no pudieran cubrir estos espacios. Hubo una solución inmediata, pero no definitiva, al solicitarse e implementarse docentes interinos, que en este nuevo ciclo escolar ya no llegaron.

Los padres de familia solicitan a siete docentes, pues la falta de estos genera que 476 alumnos de la escuela tengan un acumulado de 108 horas libres a la semana de forma intermitente, desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.

“Nuestros muchachos están sin clases, constantemente hemos solicitado a los docentes; la última vez venimos el 25 de septiembre, porque un tercio de los alumnos tienen muchas horas libres; necesitamos apoyo, ya no sabemos cómo hacerle, ya tocamos puertas y sin solución”, resaltó.