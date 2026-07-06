Requisitos bancarios frenan acceso a créditos

El gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar ofreció créditos sin aval y sin garantía para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, con garantía líquida del estado y bolsa de 500 millones de pesos (mdp); sin embargo, cuando los empresarios que buscan acceder a estos, se topan con requisitos bancarios que frenan el acceso al financiamiento, indicó en entrevista Abel Ruiz Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Expuso que desafortunadamente, la Nacional Financiera no se ha puesto de acuerdo con las instituciones bancarias y allí se genera un cuello de botella que impide el acceso a los créditos al establecer trabas.

Explicó que el discurso oficial habla de crédito sin aval, sin garantía, con todas las facilidades; sin embargo, al llegar al banco de primer nivel, los empresarios deben cumplir con todas las políticas de crédito de cada institución.

Dijo que, para montos mayores a 100 mil pesos, las instituciones exigen todos los requisitos financieros pese a que el gobierno ofrece garantía líquida, ya que les piden propiedades y garantías de cómo puedan cubrir los pagos.

“El discurso es una cosa y la realidad es otra, ya que se vio la ilusión de los productores, agricultores y empresarios, pero llegan a la banca y se encuentran una sorpresa y regresan desilusionados”, lamentó.

Recordó que el gobernador ofreció una bolsa inicial de 500 millones de pesos para distribuir entre los empresarios, pero gran parte del recurso sigue sin ejercerse.