Resalta Ángel Torres acciones en Eje 4

El presidente municipal, Ángel Torres, informó que, a través del Eje 4: Cultura, Recreación y Deporte, Tuxtla se está consolidando como una ciudad más activa, inclusiva y con mayores oportunidades para el desarrollo cultural, deportivo y de recreación en beneficio de las y los tuxtlecos.

En ese marco, destacó que la Carrera Tuchtlán 2025 fue todo un éxito reuniendo a más de 14 mil corredoras y corredores, con lo que se fomenta el deporte, la salud y la participación ciudadana, impulsando un Tuxtla más activo y con mejor calidad de vida.

Cultura

La cultura es un pilar de nuestro desarrollo integral, por eso, añadió, con los programas como Nucú, Qué Viva tu Parque y Circuito de Parques, llevan actividades culturales y recreativas a más de 39 mil tuxtlecas y tuxtlecos, promoviendo la convivencia, el esparcimiento y la reactivación económica.

Asimismo, dijo, rehabilitaron el gimnasio del Parque del Oriente y abrieron academias deportivas en diversas disciplinas como futbol, basquetbol, voleibol, box, taekwondo, jiu jitsu, gimnasia y natación. “Estos espacios seguros fomentan la disciplina, la inclusión y el deporte para todas y todos”, enfatizó.

Este año se reconoció el talento de 22 atletas con trayectoria nacional e internacional a través del Premio Municipal del Deporte, con una inversión de 96 mil pesos. Además, se lanzó el Premio Municipal de la Juventud, para impulsar la educación, la cultura, el deporte y el compromiso social.

Esparcimiento

Con el programa Cine en tu Colonia se visitaron 32 localidades, beneficiando a nueve mil 600 niñas, niños y familias, llevando arte y cultura a cada rincón de la ciudad. También se realizó el Curso de Verano Indetux, Peques Turisteando y talleres en el ITAC, impulsando el talento y la creatividad de la niñez.

Se capacitaron a más de 600 niñas y niños en autoprotección y se desarrollaron 51 talleres en los Cedecos, beneficiando a 700 personas, en su mayoría mujeres, con herramientas para su desarrollo productivo y la generación de más oportunidades. Además, informaron que el Instituto de la Juventud tiene nueva sede con la inauguración de un espacio moderno para que las y los jóvenes expresen sus ideas y proyectos.

Con la fuerza de estos resultados, Ángel Torres reafirmó su compromiso de seguir trabajando sin descanso para que la cultura, el deporte y la recreación sigan siendo motores de transformación en la ciudad. “Vamos por más espacios, más oportunidades y más programas que eleven la calidad de vida de cada tuxtleca y tuxtleco”, puntualizó.