Resalta Ángel Torres sus programas sociales

Octubre 03 del 2025
El Plan Municipal de Desarrollo pone en el centro el bienestar de las familias tuxtlecas. Cortesía
En el marco de su primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que Tuxtla avanza con paso firme a través del Eje: Salud y Bienestar del Plan Municipal de Desarrollo; poniendo en el centro de cada acción el bienestar de las familias tuxtlecas.

Apoyos

En este sentido, el alcalde Ángel Torres resaltó que con el Programa Pollotón, a través del DIF Tuxtla, se han entregado 10 mil 476 paquetes de aves de traspatio y alimento balanceado, beneficiando a miles de mujeres madres de familia, por lo que hoy cuentan con una herramienta más que impulsa la autosuficiencia alimentaria y fortalece el desarrollo de las familias.

Convencidos de que las y los jóvenes son el presente y el futuro de Tuxtla, el Gobierno Municipal ha creado el programa Tux-Útiles, con el cual se ha beneficiado a ocho mil 512 estudiantes de 5º semestre del nivel Medio Superior con paquetes escolares, sumando esfuerzos para evitar la deserción escolar y respaldando la economía familiar.

Asimismo, mediante el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, se puso en marcha el programa “Almacenamiento Seguro”, con una inversión de 2.8 millones de pesos (mdp), que permitió entregar tinacos a 990 familias, garantizando agua potable limpia y segura.

Reducen desigualdades

Además, con el programa “Láminas para una Mejor Vivienda” se benefició a mil familias, con una inversión de 1.9 mdp, mejorando viviendas y reduciendo desigualdades, pero sobre todo contribuyendo a la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Estas acciones reflejan un gobierno cercano, humano y de resultados, que trabaja todos los días para que cada familia viva mejor. Porque en Tuxtla hoy se gobierna con justicia social y con la firme convicción de que el bienestar es un derecho para todas y todos.

