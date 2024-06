Resalta Paco Rojas la importancia de votar

El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Paco Rojas, destacó la importancia de la participación ciudadana en este proceso electoral. El abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) denunció el acarreo y reconoció el papel de los funcionarios de casilla.

“Es una obligación con la sociedad y el país, porque el que calla otorga; y además, tampoco tendrá derecho a exigir ni criticar porque con su silencio permitió que otros decidieran por él”, dijo el candidato.

Sentir

“Me siento contento y optimista de que no me pasó nada en este proceso electoral, por las muestras de afecto de la ciudadanía; estuve en el centro de la ciudad y las muestras de apoyo, así que me siento muy motivado, muy contento”, agregó.

Acotó que la sociedad es la que “tiene que ganar en lo que ella decida y respetar la voluntad de la mayoría; debe ganar la democracia si se sigue ejerciendo con libertad de decidir quién te va a gobernar”.

Reconoció el papel de los funcionarios de casillas, por la libertad de la democracia. Y expuso que hay algunas casillas que no se instalaron. Catalogó de lamentable el que en pleno siglo XXI siga existiendo el acarreo y la compra de votos.

“Allá por Terán hay una casilla en la que renunció el presidente de la casilla. Y me acaban de informar que allá por el panteón de Terán que hay una gran cantidad de combis en acarreo; qué lamentable que estemos en el siglo XXI y todavía sigue existiendo eso de compra de votos, de intimidación, de acarreos y de relleno de urnas”, concluyó.