Resaltan coordinación entre ASF y ASE

El diputado local, Juan Trinidad, destacó la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos municipales, como parte de las acciones de revisión a ayuntamientos de la entidad.

Explicó que las revisiones se encuentran en una etapa inicial y que los municipios cuentan con los plazos legales correspondientes para aclarar o justificar las posibles irregularidades identificadas, por lo que los procedimientos deberán desarrollarse conforme a las disposiciones aplicables.

El legislador también informó que próximamente se realizará en Huixtán un evento de alcance nacional relacionado con la emisión y difusión de nuevos lineamientos para las auditorías municipales, en el marco de la colaboración entre las instancias federal y estatal.

Revisiones

Indicó que en las localidades que se han denunciado actos de corrupción se llevarán a cabo los procesos correspondientes, “de eso no hay duda, se trabajará en ello”.

Señaló que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de fiscalización y la rendición de cuentas en los municipios, con el propósito de contribuir a una revisión más ordenada y transparente del ejercicio de los recursos públicos.

Juan Trinidad subrayó la importancia de dar seguimiento a estos procesos y respetar sus etapas legales, a fin de que las observaciones sean atendidas y, en su caso, se determinen las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.