Resaltan legado de Fray Matías de Córdova en Chiapas

Fray Matías de Córdova y Ordóñez es el autor intelectual de la independencia de Chiapas, tanto de Guatemala como de España, así lo ubicó la maestra Sofía Mireles Gavito en una ponencia y reflexión histórica sobre el legado del religioso, en el Salón de usos múltiples del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

Mireles Gavito recordó que Fray Matías permaneció seis años en Madrid, de 1803 a 1809, en el convento La Pasión. Ahí gestionó la separación de los conventos de la orden de predicadores antes de la invasión francesa a España, y en su camino a Chiapas fue asaltado por un pirata francés.

Ya en territorio chiapaneco, promovió la cédula real del 9 de junio de 1810 que dividió las provincias, la de Chiapas quedó como San José y Guatemala como San Vicente.

“La fractura que sufrió la provincia Dominica fue muy importante para la insurgencia, pues el movimiento independentista se alentó desde la provincia de San José de Chiapas”, expresó.

La ponente explicó que los frailes chiapanecos simpatizaban con la independencia de España, mientras que los guatemaltecos eran realistas.

Añadió que la mayoría de los dominicos en Chiapas eran criollos, quienes buscaban separarse porque los mejores puestos los ocupaban los españoles.

Sobre la independencia, Mireles Gavito sostuvo que Fray Matías convenció a los párrocos Ignacio Barnola y Juan Perrote, y a los síndicos del Ayuntamiento de Comitán, para declararse libres de Guatemala y España.

Independencia

El 28 de agosto de 1821, el cabildo de Comitán sesionó de forma extraordinaria y acordó proclamar la independencia el 1 de septiembre.

“Se le dice que el autor intelectual de la independencia de Chiapas de Guatemala fue Fray Matías, pero el autor material, el que ayudó a hacer los movimientos fue este Ignacio Barnola”, sostuvo.

La especialista agregó que Fray Matías envió correos a Ciudad Real, Tuxtla, Quetzaltenango y Guatemala. Ciudad Real secundó el movimiento el 3 de septiembre; Tuxtla, el 4; y Guatemala, el 15.