Resaltan vinculación con el sector empresarial

En el marco de la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la edición del Premio Emprendedor Canacintra 2026, el rector Oswaldo Chacón Rojas sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Tuxtla.

Durante la reunión se abordaron los detalles de esta convocatoria, en la que participan tres proyectos desarrollados por integrantes de la comunidad universitaria.

Al respecto, Chacón Rojas destacó la importancia de fortalecer la vinculación estratégica entre la academia y el sector industrial, con el propósito de generar proyectos que respondan a las necesidades de la sociedad y contribuyan al desarrollo sostenible de Chiapas.

Respaldo

Por su parte, Emiliano Esquinca Ávila, coordinador del Premio Emprendedor Canacintra, agradeció el respaldo institucional brindado por la universidad, a través de la Dirección General de Marca Unach, reconociéndola como una de las instituciones educativas que se integran a esta plataforma estratégica que conecta el talento y la innovación universitaria con el sector productivo.

En el encuentro también participaron integrantes del comité organizador de este certamen, como el empresario tecnológico, Carlos Fernández; el productor acuícola, Jorge Luis Gordillo; y el representante de la empresa La Trigueña, Alberto Fernández.

Presentes

Por parte de la universidad estuvieron presentes la directora general de Marca Unach, Susana Sosa Silva y la responsable de la Incubadora de Negocios Universitaria, María Amor Cubas Carballo.

La Unach participa en esta edición del Premio Canacintra con tres proyectos, MicroAlia, empresa que produce 14 tipos de microorganismos que nutren, protegen y fortalecen el campo mexicano.

Smart Green, el cual es un ecosistema de agricultura urbana que integra hardware de cultivo pasivo con una plataforma digital de gestión, que permite cultivar hortalizas de calidad en espacios reducidos.

Ecogranjas Pio Dorado, es una iniciativa enfocada en la producción y comercialización de huevo orgánico bajo un modelo sustentable y comunitario.