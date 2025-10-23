Rescata DIF a cuatro menores abandonados

Cuatro menores de edad, de 10, 8, 5 y 4 años, fueron encontradas con hambre, fiebre y en completo abandono en un domicilio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Lo anterior luego de una denuncia anónima y a la rápida intervención del DIF Municipal, se logró proteger a las menores.

La autoridad indicó que cuando el personal del DIF llegó, encontró lo que muchos prefieren no ver: un hogar vacío, un silencio de miedo y miradas que pedían auxilio sin decir palabra.

Realizan visita y rescate

Ante esta situación, personal del DIF Municipal, a través del grupo multidisciplinario conformado por las áreas de Psicología, Trabajo Social y Jurídico, realizó una primera visita domiciliaria en la que se constató que las niñas se encontraban en un entorno insalubre, sin haber ingerido alimentos por varios días, además de presentar fiebre y tos.

Vecinos confirman abandono

Los vecinos confirmaron que las niñas pasaban largos periodos en la calle y sin comer, por lo cual se solicitó de manera inmediata la intervención del Centro de Justicia para las Mujeres y de la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Comandancia Altos.

Tras confirmar que las condiciones no eran óptimas para su permanencia en el lugar, al presumirse víctimas del hecho que la ley califica como violencia familiar y psicoemocional se procedieron a su resguardo y protección inmediata de las cuatro niñas.

Los menores fueron trasladados a un espacio seguro donde reciben atención médica, psicológica y alimentaria, mientras se da inicio a los procesos legales correspondientes ante la Fiscalía de Justicia Indígena.