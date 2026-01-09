Rescata el Gobierno Estatal a San Cristóbal

Durante el primer informe ciudadano de 2026, la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci, informó que el municipio acumuló desde el 2020 y hasta septiembre de 2024 una deuda de 51 millones 467 mil 457 pesos con 54 centavos.

Dicha cantidad se conformó, sobre todo, por créditos fiscales, pero también por multas de Conagua, devolución de cobros y acuerdos reparatorios de la policía municipal. El pago de esta cantidad, indicó la mandataria, generó un decremento a las finanzas públicas, por lo que pidieron el apoyo al Gobierno del Estado para solventar la deuda.

Pago

Este apoyo del Gobierno Estatal fue una petición hecha por todo el cabildo y es un recurso que no se tendrá que reintegrar. El pago de los 51 millones, indicaron, se realizó a través de transferencias bancarias.

La acumulación de esta cantidad se dio durante 2020 y septiembre 2024, bajo las administraciones de Jerónima Toledo y Mariano Díaz Ochoa. Sobre la responsabilidad de quienes no pagaron los adeudos, Fabiola Ricci dijo que en su momento se hicieron las denuncias correspondientes y son las instituciones las que harán lo procedente.

Por su parte, la tesorera municipal, Georgina Alcázar, indicó que desde que la administración actual tomó el cargo todos los dictámenes han salido de forma positiva en lo relacionado a la revisión del gasto público.

Institución

En relación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), Fabiola Ricci indicó que la institución se encontraba en una “situación complicada”, al tener una deuda que creció desde 2019 al no realizar las retenciones correspondientes.

El adeudo era equivalente a poco más de 43 millones, indicó el director de Sapam, condición que generaba restricciones a estímulos fiscales, convenios y programas. De ese monto, se liquidaron 30 millones 867 mil 953 pesos, lo que consideraron un avance en el saneamiento de las finanzas. Quedan por saldar 13 millones, lo cuales, indicó Fabiola Ricci, están en litigio.