Rescata Protección Civil caballo con desnutrición severa

Un caballo que se encontraba en condiciones de abandono y con signos de desnutrición severa fue atendido por autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez, luego de que ciudadanos difundieran una denuncia en redes sociales sobre el estado en que se encontraba.

El equino fue localizado en un domicilio de la colonia Chiapas Solidario, donde, de acuerdo con la denuncia, permanecía amarrado y presentaba un evidente deterioro físico, además de heridas que no habían recibido atención.

Tras conocer el caso, personal del Ayuntamiento acudió para verificar las condiciones del equino.

Durante la inspección se constató que no contaba con agua limpia, alimento adecuado ni un espacio apropiado para resguardarse.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Municipal realizó la revisión correspondiente y comenzó a brindar atención al caballo, que posteriormente será puesto bajo resguardo para continuar con los cuidados necesarios.

La denuncia señalaba que el animal llevaba tiempo en condiciones inadecuadas y que su estado de salud se había deteriorado, por lo que solicitaba la intervención de las autoridades para verificar el cumplimiento de las disposiciones de protección animal.

De acuerdo con el Ayuntamiento, una vez que el ejemplar logre recuperarse y se encuentre en mejores condiciones, se buscará una adopción responsable que permita garantizar su bienestar, alimentación y cuidados.

Asimismo, señalaron la importancia de reportar situaciones en las que exista riesgo para la integridad de los animales.