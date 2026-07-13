Rescatan a canino atrapado en inmueble

La movilización ciudadana a través de redes sociales permitió el rescate de un perro que permanecía al interior de un inmueble asegurado en el centro de la ciudad.

Autoridades municipales, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Animal, intervinieron en el rescate y traslado al Parque Tuchtlán.

La alerta fue difundida mediante publicaciones en plataformas digitales, donde usuarios señalaron que el animal permanecía encerrado dentro de una vivienda asegurada ubicada en el centro de la capital.

En las imágenes compartidas se advertía que el inmueble había sido asegurado como parte de un operativo y que, pese a ello, el perro continuaba en el interior del domicilio, presuntamente sin acceso a agua, alimento ni sombra, en medio de las altas temperaturas registradas.

Tras el reporte ciudadano, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Municipal, acudió al lugar para verificar la situación y coordinar las acciones correspondientes.

Posteriormente, y en colaboración con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Animal, se realizó el rescate del perro, quien fue trasladado al Parque Tuchtlán para recibir una valoración médica integral, así como los cuidados y la atención necesaria para garantizar su bienestar.

Las autoridades municipales agradecieron la participación de la ciudadanía y destacaron la importancia de los reportes oportunos para atender situaciones relacionadas con el bienestar animal y actuar de manera coordinada.