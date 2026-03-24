Rescatan a canino en condiciones de maltrato

Un caso de presunto maltrato animal fue atendido por autoridades del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones en las que se encontraba un perro al interior de un domicilio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y las Unidades de Protección Animal, se realizó una intervención que permitió el rescate del canino, de aproximadamente tres años de edad.

Al momento de la inspección, el animal presentaba signos evidentes de abandono, entre ellos falta de aseo, pelaje en mal estado y nudos severos que comprometían su bienestar.

Protección animal

Ante esto, personal de protección animal aseguró al perro y lo trasladó para recibir atención especializada.

Tras el rescate, el canino fue llevado al parque Tuchtlán, donde se le realizó una valoración médica para determinar su estado de salud y comenzar su recuperación.

Además, señalaron que el canino será entregado a una rescatista independiente, quien dará seguimiento a su rehabilitación conforme a los protocolos establecidos en materia de protección animal.

Participación ciudadana

Las autoridades municipales destacaron la importancia de la participación ciudadana para detectar y atender casos de maltrato animal, al señalar que este tipo de reportes permite actuar de manera oportuna para salvaguardar la integridad de los animales.