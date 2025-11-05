Rescatan a canino en condiciones insalubres

En respuesta a una denuncia ciudadana, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Municipal rescató a un canino que vivía en condiciones de insalubridad en un domicilio de Tuxtla Gutiérrez, donde permanecía la mayor parte del tiempo en un balcón sin un espacio adecuado para su cuidado.

Autoridades intervinieron en el domicilio donde el animal fue entregado de forma voluntaria por su propietario, ahora recibe atención médica y resguardo en el parque Tuchtlán.

De acuerdo con el reporte oficial, al acudir al lugar los inspectores constataron que el animal tenía libre acceso a la vivienda; sin embargo, el sitio presentaba falta de limpieza, acumulación de desechos y ausencia de un área apropiada para su bienestar, lo que representaba un riesgo para la salud tanto del canino como de los habitantes del inmueble.

El propietario accedió voluntariamente a entregar al animal, quien fue trasladado al parque Tuchtlán, donde en la actualidad recibe atención veterinaria, alimentación y resguardo temporal mientras se evalúa su estado de salud y la posibilidad de una futura adopción.

Por su parte, el alcalde Ángel Torres Culebro informó que este caso se atendió como parte del compromiso municipal de dar respuesta oportuna a las denuncias ciudadanas relacionadas con el maltrato o descuido animal.

“Seguimos atendiendo cada denuncia con empatía y responsabilidad, promoviendo el cuidado y respeto hacia los animales de compañía. El bienestar animal también forma parte de la construcción de una ciudad responsable y solidaria”, destacó.