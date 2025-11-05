Rescatan a cocodrilo en colonia Satélite

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez rescataron un cocodrilo en la colonia Satélite, luego de que un ciudadano reportara la presencia del ejemplar en su domicilio a través de los números de emergencias.

El coordinador operativo, Eloy Cruz Llaven, detalló que al recibir la notificación, el personal se trasladó de inmediato al lugar, sin embargo al arribar los ciudadanos ya habían atrapado al reptil.

Explicó que se procedió a la verificación de que el animal no presentara daños o golpes antes de recibirlo, posteriormente se coordinaron con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que especialistas dictaminen las condiciones del reptil.

Se determinó que el cocodrilo requería alimentación, biólogos de la Profepa lo trasladaron al zoológico para mantenerlo bajo observación antes de ser liberado en su área natural, muy posible en el Cañón del Sumidero.

“Ellos van a hacer la liberación en su hábitat natural”, afirmó.

Ejemplar

Cruz Llaven explicó que el ejemplar es una especie de río que puede llegar a medir hasta tres metros en su etapa adulta, tiene aproximadamente un año de edad.

El animal pudo haber sido arrastrado hasta la zona urbana por las corrientes durante la temporada de lluvias “Cuando dejó de llover y el nivel del río bajó, el cocodrilo salió a refugiarse y buscar alimento”, comentó el coordinador.

Eloy Cruz Llaven hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte este tipo de avistamientos al 9-1-1 y evite manipular a los animales, aunque pueden ser inofensivos, dijo que si se sienten amenazados pueden atacar para protegerse.