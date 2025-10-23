Rescatan a dos mascotas en condición de abandono

Luego de las denuncias hechas por usuarios de las redes sociales respecto a dos mascotas que padecían maltrato y abandono en la colonia 24 de Junio de Tuxtla Gutiérrez, las autoridades municipales lograron el rescate de los dos ejemplares, mismo que fueron puestos a resguardo.

La Secretaría de Salud Municipal informó sobre la localización oportuna del sitio donde se encontraban los dos canes y permitió su aseguramiento, además que iniciaron un procedimiento jurídico contra los propietarios involucrados, con base al Reglamento de Fauna Doméstica.

Trabajo interinstitucional

En el operativo participó personal de la Dirección Contra Riesgos Sanitario con el apoyo de la rescatista Claudia Cisneros, quien proporcionó la ubicación precisa de la vivienda donde mantenían a los dos perros adultos. Asimismo, se confirmó que dos cachorros previamente entregados en adopción se encuentran en buen estado de salud.

Las mascotas fueron trasladadas al Centro de Atención Médico Veterinario del parque Tuchtlán, donde reciben atención médica integral para garantizar su recuperación y rehabilitación.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso con la protección y el bienestar animal y exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier acto de maltrato, con el fin de actuar de manera oportuna y en estricto cumplimiento de la Ley.