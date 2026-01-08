﻿﻿
ChiapasTuxtla

Rescatan a ejemplar de oso hormiguero

Enero 08 del 2026
Se debe reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre. CP

Un ejemplar de oso hormiguero fue rescatado por elementos de Protección Civil municipal tras el reporte de ciudadanos del ejido Copoya, de acuerdo a las autoridades el animal deambulaba por las calles de dicho lugar, por lo que para evitar cualquier tipo de agresión fue resguardado.

Previamente la asociación de rescate y conservación de fauna silvestre, Comaffas, a través de sus redes sociales pidió a la ciudadanía cooperar para la localización del ejemplar, debido a que el reporte se había hecho mediante redes sociales, sin embargo pronto la publicación fue borrada.

Se informó que luego de establecer una coordinación se ubicó al oso hormiguero y se logró su captura de manera efectiva, posterior a esta acción se procedió a la valoración de su estado de salud.

Resguardo

Por su parte el oso hormiguero fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar los protocolos debidamente establecidos debido a que el ejemplar esta catalogado dentro de las especies en peligro de extinción.

Chiapas al ser un estado mega diverso en flora y fauna, es común el avistamiento de animales cerca de algunos domicilios, sobre todo en aquellos que se encuentran en la periferia de la ciudad y que con los años se ha invadido el hábitat natural de estas especies.

Ante esta situación las autoridades ambientales han hecho un llamado a la población a no manipular ni agredir cualquier tipo de fauna silvestre, por el contrario ante cualquier avistamiento debe reportarse a los números de emergencia, al 911 o 072, personal capacitado será quien se encargue de la situación.

