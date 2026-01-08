Rescatan a ejemplar de oso hormiguero

Un ejemplar de oso hormiguero fue rescatado por elementos de Protección Civil municipal tras el reporte de ciudadanos del ejido Copoya, de acuerdo a las autoridades el animal deambulaba por las calles de dicho lugar, por lo que para evitar cualquier tipo de agresión fue resguardado.

Previamente la asociación de rescate y conservación de fauna silvestre, Comaffas, a través de sus redes sociales pidió a la ciudadanía cooperar para la localización del ejemplar, debido a que el reporte se había hecho mediante redes sociales, sin embargo pronto la publicación fue borrada.

Se informó que luego de establecer una coordinación se ubicó al oso hormiguero y se logró su captura de manera efectiva, posterior a esta acción se procedió a la valoración de su estado de salud.

Resguardo

Por su parte el oso hormiguero fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para realizar los protocolos debidamente establecidos debido a que el ejemplar esta catalogado dentro de las especies en peligro de extinción.

Chiapas al ser un estado mega diverso en flora y fauna, es común el avistamiento de animales cerca de algunos domicilios, sobre todo en aquellos que se encuentran en la periferia de la ciudad y que con los años se ha invadido el hábitat natural de estas especies.

Ante esta situación las autoridades ambientales han hecho un llamado a la población a no manipular ni agredir cualquier tipo de fauna silvestre, por el contrario ante cualquier avistamiento debe reportarse a los números de emergencia, al 911 o 072, personal capacitado será quien se encargue de la situación.