Rescatan a extraviados en Cañón del Sumidero

El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, explicó sobre el rescate de siete jóvenes tras extraviarse en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, luego de ingresar sin notificar a ninguna autoridad y sin tener pleno conocimiento del terreno. Mientras, exhortó a la población a evitar incursiones nocturnas sin preparación en zonas naturales, ante el creciente número de incidentes similares.

La noche del lunes, siete jóvenes, cinco hombres y dos mujeres, entre 18 y 19 años, fueron rescatados con éxito tras extraviarse en el Cañón del Sumidero.

El reporte al 911 se registró alrededor de las 9:30 de la noche y movilizó a elementos de Protección Civil Municipal, quienes implementaron una brigada de búsqueda en terreno agreste.

Grupo se pierde

Mancilla Velázquez detalló que el grupo ingresó por una zona no oficial del parque aproximadamente a las 6:30 de la tarde, es decir, al anochecer, lo que dificultó su orientación y regreso.

“Afortunadamente logramos tener contacto con ellos vía celular en un punto donde aún había señal. Les pedimos encender una fogata para ubicarlos visualmente en la oscuridad”, mencionó.

El rescate se realizó sin mayores complicaciones y fueron valorados por paramédicos, sin presentar lesiones.

Sin embargo, la situación encendió las alertas ante lo que se ha vuelto una práctica común durante vacaciones: incursiones no autorizadas y sin guía por zonas montañosas de la ciudad.

El secretario enfatizó que el parque nacional, al colindar con varias colonias de Tuxtla, permite accesos no controlados que, aunque conocidos por habitantes locales, no son seguros ni recomendables para quienes no tienen experiencia.

“El problema no es solo perderse, sino los múltiples riesgos del entorno: barrancos, serpientes, picaduras de insectos, golpes o fracturas en zonas de difícil acceso”, señaló.

Aunque los jóvenes llevaban algunos implementos básicos como lámparas, encendedores y machetes, ninguno contaba con conocimientos de orientación, primeros auxilios o supervivencia, ni avisaron a sus familiares ni a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada de la administración del parque.

Riesgos

Además del Cañón del Sumidero, otras zonas como el cerro de Mactumactzá o áreas cercanas a Ocozocoautla también han sido escenario de extravíos, sobre todo en vacaciones.

Por otro lado, recomendó a la población evitar actividades de senderismo nocturno, no ingresar sin aviso a reservas ecológicas y siempre portar equipo adecuado.

“Antes de entrar a estos lugares hay que estudiar la ruta, avisar a familiares o a la autoridad, llevar suficiente agua, comida y herramientas básicas, y tener conocimientos mínimos de orientación. De lo contrario, el riesgo es altísimo”, advirtió.

Finalmente, recordó que aunque existen propuestas del gobierno estatal para desarrollar rutas oficiales de senderismo con apoyo de Conanp y la Secretaría de Turismo, muchas de estas aún no cuentan con personal permanente para guiar recorridos.