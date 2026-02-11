Rescatan a menores en pobreza extrema

Ocho menores en extrema pobreza fueron localizados en la comunidad Selva Natividad, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, quienes fueron abandonados por sus padres.

Los vecinos dieron parte a las autoridades de la presencia de los menores que habitaban una vivienda improvisada de lámina y cartón, sin los servicios básicos.

Se dio a conocer que la madre se fue con otra persona y que el padre es alcohólico, siendo ambos los que abandonaron a los menores.

Fue en la noche del lunes cuando habitantes de la comunidad solicitaron la intervención de las autoridades.

Tras el reporte ciudadano, personal del DIF Municipal de San Cristóbal de Las Casas acudió al lugar para brindar atención inmediata a la familia, realizando una valoración de las condiciones en las que se encontraban las niñas y niños.

Durante la intervención, el DIF entregó colchonetas, cobijas, apoyos alimentarios y juguetes, además de brindar atención médica a las y los menores, con el objetivo de salvaguardar su salud y bienestar. Ante esta situación, el DIF estableció un seguimiento permanente al caso para garantizar la protección de los derechos de la niñez.

Finalmente, habitantes de la zona reiteraron el llamado solidario a la ciudadanía para apoyar con artículos de primera necesidad, mientras continúan las acciones de acompañamiento institucional.