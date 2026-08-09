Rescatan a mono saraguato en la capital

Un ejemplar de mono saraguato (Alouatta palliata) que se encontraba en la colonia Santa María La Ribera en Tuxtla Gutiérrez, fue capturado y rescatado por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las acciones fueron derivadas de un reporte ciudadano que movilizó al personal de Profepa, en coordinación con especialistas del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, quienes acudieron a la colonia Santa María La Ribera para ubicar y capturar al animal, el cual había sido visto entre los árboles frutales y reportado por vecinos.

Se observó al ejemplar descansando sobre un árbol de mango, por lo que inmediatamente se realizó la captura del mismo.

Valoración

En la valoración física realizada al ejemplar, se determinó que se trata de una primate juvenil hembra de aproximadamente dos años de edad, con muy bajo peso; por las características que presenta se encontraba en cautiverio, probablemente como víctima de tráfico ilegal.

El ejemplar fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones de una clínica veterinaria para su recuperación, en donde se constató que pesa cuatro kilogramos, por lo que requiere atención para la recuperación de peso.

Una vez se recupere, será trasladada a una Unidad de Manejo para su rehabilitación y, de ser posible, será reintegrada al medio silvestre.