Rescatan a ocho caninos en estado de abandono

Tras una denuncia presentada por rescatistas independientes, la Unidad de Protección Animal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios atendió un caso de maltrato y abandono animal en la colonia Albania Baja, en Tuxtla Gutiérrez, donde fueron localizados ocho perros en condiciones críticas de salud y en un entorno insalubre.

Al arribar al sitio, el personal especializado encontró a seis perros de raza pastor belga y dos huskies, que presentaban desnutrición severa, anemia y una importante infestación de garrapatas, además de permanecer en un espacio que no reunía las condiciones mínimas de higiene y bienestar animal.

Ante la gravedad de la situación, los ocho ejemplares fueron trasladados al parque de mascotas Tuchtlán, donde quedaron bajo resguardo de la Unidad de Protección Animal para recibir valoración médica y atención veterinaria especializada.

Recuperación

Actualmente, los perros reciben hidratación, alimentación y los tratamientos necesarios para mejorar su estado de salud, como parte del proceso de recuperación supervisado por personal veterinario.

Las autoridades informaron que, una vez que concluyan su rehabilitación y sean dados de alta, los animales podrán integrarse a un proceso de adopción responsable, con el objetivo de brindarles una nueva oportunidad de vida en un hogar seguro y adecuado.

Asimismo, se reconoció la labor de las rescatistas independientes Julia Esponda y Graciela Delfín, quienes realizaron el reporte que permitió la intervención oportuna de las autoridades y la protección de los animales.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios destacó que la participación ciudadana resulta fundamental para detectar y atender casos de maltrato o abandono animal, contribuyendo así a salvaguardar el bienestar de los animales que más lo necesitan.