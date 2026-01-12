Rescatan a segundo oso hormiguero en Tuxtla

Un segundo oso hormiguero (Tamandua mexicana), fue rescatado por elementos de Protección Civil municipal de Tuxtla Gutiérrez, en apenas 12 días del 2026 suman tres ejemplares de fauna silvestre auxiliados por la corporación.

El rescate se llevó a cabo luego de que vecinos de la colonia Francisco I. Madero reportaron la presencia del mamífero, un macho adulto de actitud silvestre, en un árbol de almendro dentro de la zona urbana pero cercana a la reserva El Zapotal. La integridad del animal se vio amenazada por la presencia de perros en el lugar.

Operativo

El personal de Protección Civil logró capturar al oso hormiguero, denominado “Madero”, en un operativo coordinado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Tras una revisión general, se detectó que presentaba heridas recién cicatrizadas, así como infestación de garrapatas y pulgas.

Para su atención especializada, el ejemplar fue trasladado al Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Comaffas), donde recibió tratamiento general para los ectoparásitos, además de hidratación y todas las atenciones pertinentes.

Aunque se mantendrá en observación por un periodo corto, dado su buen estado corporal y comportamiento silvestre, se prevé su pronta reintegración a su hábitat natural.

Sucesos anteriores

El rescate de “Madero” se suma al de otro oso hormiguero rescatado días antes en el ejido Copoya y al de una serpiente conocida como “falso coral”, localizada en un contenedor de basura en la colonia Belén y entregada a la Profepa.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía las recomendaciones ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas: mantener la distancia, no manipular al animal, no causarle daño y reportar de inmediato al 911, al 072, a Protección Civil, Bomberos o directamente a la Profepa.