Rescatan a tlacuache víctima de maltrato

Con evidentes signos de violencia y tirado sobre él pasto un tlacuache fue rescatado con vida la mañana de este viernes por la autoridad en la zona de la periferia de San Cristóbal de Las Casas.

Luego de una llamada de auxilio que indicaba de un tlacuache lesionado en la zona de Las Canastas, personal de Ecología acudió para su rescate y protección.

La directora y bióloga, Jade Biniza Cantú Luna, explicó que el animal fue auxiliado, siguiendo los protocolos de manejo y protección de la fauna silvestre.

Resguardo

El ejemplar fue trasladado por médicos veterinarios del Centro de Control Canino Municipal (Cecam), quienes se encargaron de su atención, valoración médica y proceso de recuperación.

El tlacuache es un ejemplar marsupial que desempeña un papel ecológico vital en el control de plagas. Pero en esta región con frecuencia es víctima de agresiones.

Al respecto, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no lastimar a estos ejemplares y de ocurrir denunciarlo de inmediato a las líneas de emergencia.