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Rescatan a un menor de edad durante operativo

Julio 04 del 2026
El operativo fue realizado en el establecimiento denominado “Posada Azul”. Cortesía
El operativo fue realizado en el establecimiento denominado “Posada Azul”. Cortesía

Una menor de edad fue rescatada durante un operativo interinstitucional realizado en el establecimiento denominado “Posada Azul”, ubicado en la colonia Primero de Enero. La acción se llevó a cabo como parte de las verificaciones permanentes que realiza la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en atención a denuncias ciudadanas, lo que derivó en la suspensión del inmueble.

En el operativo participaron la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de la Policía Municipal, el Sistema DIF Municipal y personal de la Cofepris. Tras la localización de la menor al interior de una habitación, se activaron de inmediato los protocolos de protección y el DIF Municipal procedió a su resguardo para garantizar su integridad y salvaguardar sus derechos.

El Sistema DIF Municipal informó que la menor fue canalizada para recibir atención especializada y acompañamiento integral, además de dar seguimiento a los procedimientos jurídicos y de protección correspondientes. Por su parte, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas, fortalecer las acciones de inspección y coordinar esfuerzos institucionales para proteger a niñas, niños y adolescentes.

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