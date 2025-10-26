Rescatan águila negra en el Cañón del Sumidero

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), mediante la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP), rescató a un águila negra con herida en una de sus alas, en el Cañón del Sumidero del municipio de Chiapa de Corzo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el afluente del río Grijalva, guardias estatales detectaron la presencia del ave herida en medio del río, por lo que procedieron a rescatar al ejemplar para brindarle atención médica.

Asimismo, se indica en un informe, que de manera inmediata se dió parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).