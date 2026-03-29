Rescatan iguana dentro de vivienda

Elementos de Protección Civil Municipal atendieron el reporte ciudadano en el fraccionamiento Las Águilas en la capital chiapaneca, donde una iguana fue localizada al interior de un domicilio; el ejemplar fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su resguardo y posterior liberación.

De acuerdo con el reporte oficial, el ejemplar fue localizado dentro de una casa-habitación, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su captura segura, logrando resguardarla en condición estable y sin representar riesgo para los habitantes.

Posteriormente, la iguana fue entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia encargada de su valoración, resguardo y eventual liberación en su hábitat natural, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Avistamientos

Especialistas señalaron que en Tuxtla Gutiérrez es cada vez más común el avistamiento y rescate de fauna silvestre dentro de hogares, debido principalmente a la expansión urbana hacia zonas naturales y a la fragmentación de los ecosistemas.

Entre las especies que con mayor frecuencia son reportadas en viviendas o colonias se encuentran iguanas, tlacuaches, serpientes, aves rapaces e incluso pequeños mamíferos, que buscan refugio, alimento o agua en entornos urbanos.

En el caso de las iguanas, su presencia suele estar asociada a áreas con vegetación, patios amplios o cercanía a cuerpos de agua, lo que facilita su desplazamiento hacia espacios habitados por personas.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar manipular o intentar capturar este tipo de animales por cuenta propia, ya que podría representar un riesgo tanto para las personas como para los ejemplares.

En su lugar, se recomienda reportar de inmediato a Protección Civil o instancias ambientales que cuentan con personal capacitado para realizar rescates bajo protocolos que garantizan el bienestar de la fauna.