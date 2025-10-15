Rescatan y adoptan a lomito en SCLC

Personal de Ecología rescató y adoptó a un perro que fue reportado en situación de abandono, en muy mal estado de salud.

El personal acudió en atención a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales sobre un perrito en aparente estado de abandono en la calle Vivero del barrio María Auxiliadora, frente a la escuela primaria Xicoténcatl, en el sur de San Cristóbal de Las Casas.

Al llegar al lugar les reportaron que el animal había sido rescatado de la calle hace cuatro meses, pero debido a la edad avanzada de la dueña de la casa les resultaba complicado continuar con su cuidado.

Ante esta situación y con el propósito de garantizar el bienestar de este perrito, accedieron voluntariamente a entregarlo. El “lomito” fue adoptado por personal de la Dirección de Ecología, para su cuidado y atención médica.