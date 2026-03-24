Rescate lagunario impulsa pesca en Chiapas

Para el municipio de Acapetahua, el impulso al rescate del sistema lagunario en la costa de Chiapas, promovido por el gobierno estatal que encabeza el mandatario Eduardo Ramírez, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, genera beneficios directos al sector pesquero y sus familias, señaló en entrevista el alcalde César Martínez Antonio, luego del acto protocolario realizado en Pijijiapan.

El edil afirmó que, una vez más, el gobernador de Chiapas refrenda su compromiso de coadyuvar con los distintos niveles de gobierno para la gestión y ejecución de acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población. Precisó que el desazolve del sistema lagunario contempla el uso de maquinaria especializada para realizar labores en canales y esteros de la costa.

Objetivo

Indicó que el objetivo de estas acciones es restaurar los niveles de profundidad, estabilidad y equilibrio ambiental en los cuerpos de agua, así como fortalecer de manera significativa la producción pesquera en la región. Añadió que en la actualidad se trabaja en las comunidades de La Conquista, en Pijijiapan, y Las Lauras, en Acapetahua, y que estas labores se extenderán a lo largo de la zona del Soconusco, beneficiando a 11 municipios con vocación pesquera en el estado.

Recordó que previamente la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera, junto con el alcalde Martínez Antonio, realizaron recorridos en el sistema lagunario Chantuto–Panzacola, donde se llevan a cabo trabajos de dragado y desazolve con maquinaria especializada, incluidas dragas marinas.