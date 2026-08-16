Rescate y vida digna en ZooMAT

El coordinador estatal del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), Joe Miceli, ofreció un balance sobre la atención que reciben los animales rescatados que llegan a este espacio y subrayó que es falso que los ejemplares mueran al ser ingresados.

Actualmente, hay pumas en exhibición que fueron rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y trasladados al zoológico.

Asimismo, mencionó el caso de los coyotes y otro puma, que fueron recibidos a raíz del sonado caso de “Black Jaguar White Tiger”, una organización que mantuvo en condiciones cuestionables a decenas de felinos.

Aunque el ZooMAT no puede recibir tigres ni leones, sí aceptó a esos ejemplares, que fueron recibidos para su cuidado y valoración médica especializada.

Caso

En cuanto a los coyotes y los dos pumas, uno de estos felinos se encuentra en exhibición, mientras que el otro, debido al grave maltrato que sufrió, no pudo ser expuesto al público.

Sobre el rescate de tres jaguares, incluido el que murió, dos de las hembras fueron trasladadas a un zoológico abierto en Xalapa, que tomó como referencia el concepto del ZooMAT; ese movimiento se realizó a través de Profepa.

También mencionó al quetzal que se encuentra en proceso de diagnóstico, Miceli explicó que fue hallado en la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México, y llegó primero a Chapultepec para después ser enviado a Tuxtla Gutiérrez.

Aunque aparentemente se mantenía bien; sin embargo, comenzó a presentar dificultades para volar y pérdida de peso.

Estudios

Los estudios radiográficos revelaron problemas óseos, y aunque se ha consultado con especialistas internacionales, aún no hay un diagnóstico definitivo.

Para obtenerlo se requiere una biopsia de hueso, un procedimiento doloroso y riesgoso para el animal, por ello, se exploran otras vías para continuar con su tratamiento.