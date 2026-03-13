Reserva El Zapotal podría enfrentar déficit de agua

Es necesario la implementación de políticas públicas que permitan la protección del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y de la reserva El Zapotal, debido a que existe el riesgo que en un par de años el agua de la zona sea insuficiente, se informó por parte de las autoridades ambientales.

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) llevó a cabo una reunión para dar seguimiento al tema hídrico.

“La alerta es clara: si la tendencia actual persiste, para 2030 la Reserva El Zapotal no tendrá agua suficiente para sostener la vida de las especies nativas que son símbolo de nuestro estado”, advirtió la institución.

Con lo antes señalado, la secretaria de la Semahn, Malena Torres Abarca, informó de la reunión que se llevó a cabo con personal del ZooMAT y de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Encuentro

“Sumar esfuerzos interinstitucionales para actuar eficaz e inmediatamente en la conservación de esta importante reserva. La colaboración transversal entre dependencias, academia y sociedad civil es fundamental para analizar, diagnosticar y actuar”, son parte de los objetivos.

En el encuentro fueron expuestos algunos de los resultados que se encontraron, sobre todo, hacia la parte alta de El Zapotal. En el sitio se analizó la calidad del agua y el impacto de la urbanización en la reserva.

“A partir de este diagnóstico, analizamos las rutas críticas y las mejores opciones de seguimiento para mejorar las condiciones actuales”, detalló la Secretaría.

Se informó que la suma de conocimientos y voluntades se puede convertir en la ruta para cuidar la biodiversidad y las microcuencas.